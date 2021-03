Kann Käse gefährlich sein? Und wie!

Der amerikanische New-Chanel CNN nannte ihn den "gefährlichsten Käse der Welt". Man könnte den sardischen Casu Marzu den "herausforderndsten Käse der Welt" nennen. Oder diejenigen, die ihn essen, ohne ihn von Kindesbeinen an zu kennen, die "mutigsten Käseliebhaber".

Das Spezielle an dem Käse, der ursprünglich auf dem Weg zu einem würzigen Pecorino war: Fliegen legen ihre Eier in die feinen Sprünge im halbfertigen Käse, daraus werden dann Maden, die sich durch den harten Pecorino fressen, verdauen, und, na ja, eine Substanz hinterlassen, die man Creme-Käse nennen kann. Wenn man will.

Jedenfalls bricht ein wahrer Kenner dann die obere, harte Käserinde auf, um mit seinem Brot genussvoll etwas von dem Wasauchimmer herauszuholen. Das ist dann auch der Moment, in dem Bewegung in den Käse kommt, weil die Maden vor dem plötzlichen Licht und der Unruhe in ihrem Zuhause fliehen wollen.

Mahlzeit!

Manche Käser Zentrifugieren ihren Käse dann noch, um Creme und Maden zu einer homogenen Paste zu machen, die meisten mögen es lieber ein wenig bewegt und lassen die Maden leben. Der Geschmack, so sagen die Fans, bleibt einem stundenlang im Mund. Gottogott.