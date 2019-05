Jan Böhmermann: "Er spielt mit Macht, über die er nicht verfügt"

Da ist ein anderer Eindruck entstanden, nachdem Böhmermann schon im April vom „Ibiza-Video“ wusste.

Ein Satiriker hat immer nur so viel Macht, wie man ihm gibt. Das gilt für jeden Menschen. Die Beobachtung ist in vielerlei Hinsicht einer Sensationsgier geschuldet. Natürlich muss man inhaltlich nicht mit allem einverstanden sein, was Böhmermann sagt und tut, man muss aber auch erkennen, dass man als Medienkonsument selber von Sensationsgier getrieben ist. Sie macht Dinge so groß, wie sie nicht sein müssten.

Macht man sich nicht verdächtig, wenn man Dinge weiß, die den meisten Menschen verborgen bleiben?

Strache hat ihn als Verdächtigen beschrieben. Böhmermann nimmt das als Vorlage und setzt sich drauf.

Die Causa hat sich zur Staatsaffäre ausgeweitet. Darf ein Satiriker so weit gehen, eine Krise, die ein Land erschüttert, für PR-Zwecke zu nutzen?

Defacto hat Böhmermann mit allen Late Night Shows Europas diese Aktion gemacht. Die fand ich gut. Was er sonst macht, möchte ich nicht beurteilen.