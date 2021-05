Ausgetrunken

Ein ganz besonderer Aperitif – und so einfach! Man nehme Hibiskusblüten (lassen sich auch online bestellen), drapiert sie in schöne Sektflöten oder Weißweingläser – gießt ein wenig Sirup hinein und dann mit Sekt auf. Der Drink stellt für manche sogar den beliebten „Hugo“ in den Schatten, schmeckt herrlich aromatisch und äußerst sommerlich. In diesem Sinne: Cheers!