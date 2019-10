Indian Summer: Wenn's die Blätter bunt treiben

So schnell kann es gehen. Gestern noch in sattes Grün gehüllt, entflammen die Laubwälder nach und nach in knalligem Orange, Purpur oder Zinnoberrot. Ja, der Herbst ist da. Man braucht nicht genau hinzusehen, um das zu erkennen. Manche hören es sogar.

„Wenn es nachts schon friert und die Sonne durch Frühnebel bricht, dann schreien Zuckerahorn und Roteiche in einer wahnsinnigen, verzückten Leuchtkraft“, empfand etwa Carl Zuckmayer, weltbekannter Autor des Hauptmann von Köpenick und Des Teufels General, als er in den 1930er-Jahren im Exil erstmals mit der Exotik der Laubwälder in Übersee konfrontiert wurde.

"Als wär's ein Stück von mir"

„Wir erlebten den ersten Herbst in Vermont, der die ,Grünen Berge’ in ein flammendes Feuermeer verwandelt. Noch nie, in keinem der Laubwälder Europas, hatte ich solche Herbstfarben gesehen“, notierte der Schriftsteller darüber hinaus in seinen Erinnerungen, „als wär’s ein Stück von mir“.

Bis heute hat sich daran nichts geändert. Nicht zufällig reklamiert der kleine Nachbarstaat des US-Ostküsten-Triumvirats Maine, Massachusetts und New Hampshire für sich, „den besten Indian Summer der Welt“ zu haben. So lautet zumindest Vermonts unbescheidener Werbeslogan.