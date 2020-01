Immer wieder sonntags: Architektin Delugan-Meissl

... ist Architektin. Ihre bekanntesten Bauwerke: Das Porsche Museum in Stuttgart, ein Hochhaus in der Wienerberg City, das Filmmuseum in Amsterdam.

... wurde 1959 in Linz geboren, studierte an der Technischen Universität Innsbruck. 1993 gründete sie mit Roman Delugan das Architekturbüro Delugan Meissl, 2004 erfolgte die Erweiterung zu Delugan Meissl Associated Architects (DMAA) mit den Partnern Dietmar Feistel und Martin Josst.

... erhielt 2015 den Großen Österreichischen Staatspreis für Architektur und ist Mitglied des österreichischen Kunstsenats.