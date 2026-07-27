Mischlingshunde: Zwischen Zucht und Zufall

Kinderfußspuren neben Pfotenabdrücken in der französischen Chauvet-Höhle, genetische Knochenanalysen aus Europa und Kleinasien, Überreste von Frau, Mann und Hund im Doppelgrab von Bonn-Oberkassel – sie alle zeugen von der jahrtausendelangen Mensch-Hund-Beziehung. Zutrauliche Wölfe wurden nicht nur für die gemeinsame Jagd domestiziert, sondern sollten bald auch hüten, wachen und Gesellschafter sein. Heute gibt es mehr als 340 anerkannte Hunderassen. Am 31. Juli hat die bunte Verwandtschaft ihren großen Tag. Seit 2005 macht der in den USA ins Leben gerufene „National Mutt Day“ auf die Einzigartigkeit von Mischlingshunden aufmerksam – und darauf, dass sie überdurchschnittlich oft in Tierheimen landen. KURIER-Tiercoach Katharina Reitl, Zoodoc in der Ordination Tiergarten Schönbrunn, nimmt den Tag zum Anlass, um die Vierbeiner ohne Stammbaum ins rechte Licht zu rücken.

„Es hält sich hartnäckig, dass Mischlingshunde robuster sind als reine Rassehunde“, sagt Tierärztin Reitl. Doch diese Annahme hält der Realität nicht immer stand. Tatsächlich hängt die körperliche Fitness in erster Linie von den Genen ab. Eltern vererben gute wie schlechte Gene Sind die Eltern gesund, schlägt sich das genauso in der nächsten Generation nieder wie die Schwächen der Vorfahren. Rassetypische Erkrankungen wie Hüftdysplasie, Wirbelsäulenprobleme, Atemwegserkrankungen, Augenleiden oder neurologische Erkrankungen können daher auch bei Mischlingen auftreten. Im ungünstigsten Fall kommen mehrere Probleme zusammen als bei nur einer beteiligten Rasse. Verantwortungsvolle Züchter bringen nur gesunde Hunde zur Fortpflanzung „Die Zucht gehört in professionelle Hände“, betont Reitl. Verantwortungsvolle Züchter verpaaren ausschließlich gut durchgecheckte Vierbeiner, um Erbkrankheiten vorzubeugen; bildgebende Untersuchungen und Gentests helfen dabei. Merkmale von Qualzucht müssen zurückgezüchtet werden.

„Rassespezifische Erkrankungen lassen oft vergessen, dass auch das Verhalten vererbt wird“, sagt die Expertin. Seriöse Züchter versuchen durch Selektion der Elterntiere, nicht zuletzt den Charakter einer Rasse zu festigen. Halter können sich mit der Wahl bewusst für einen quirligen Begleiter, einen bewegungshungrigen Läufer, einen gelassenen Familienhund, einen eigenwilligen Charakter oder ein strebsames Arbeitstier entscheiden. Ausnahmen vom Standard bestätigen die Regel. Mit Designerhunden werden oft unseriöse Geschäfte gemacht „Designer Breeds haben durchaus ihren gut gemeinten Hintergrund, werden jedoch leider meist wegen ihres – nicht nachvollziehbaren – hohen Preises gezüchtet“, verweist der Zoodoc auf gezielte Rassemischungen. Wer profitorientiert vermehrt, nimmt es mit teuren Vorsorgeuntersuchungen womöglich nicht so genau, bringt Hündinnen mit zahlreichen Würfen an die körperliche Belastungsgrenze und kann sich zeitlich nicht ausreichend um alle Welpen kümmern. Mitunter wird im Ausland gezüchtet, wo der Tierschutz weniger streng ist. Nicht zuletzt bleibt es unvorhersehbar, welche Gene in der ersten Generation dominieren. Wer profitorientiert vermehrt, nimmt es mit teuren Vorsorgeuntersuchungen womöglich nicht so genau, bringt Hündinnen mit zahlreichen Würfen an die körperliche Belastungsgrenze und kann sich zeitlich nicht ausreichend um alle Welpen kümmern. Mitunter wird im Ausland gezüchtet, wo der Tierschutz weniger streng ist.

„Der Weg zu einer neuen Rasse ist nicht festgeschrieben“, weiß Reitl. Dabei lassen Kreuzungsexperimente vieles offen. Stehen Körpermerkmale oder Fellbeschaffenheit im Vordergrund, pflanzen sich mitunter unerwünschte Eigenschaften fort. Ein nervöser Designerhund ist schwer zu halten. Halter sind in der Pflicht, Nachwuchs zu verhindern Entstammt der Wurf gar einer Zufallsbegegnung, ist der Vater meist unbekannt. Die Betreuung der trächtigen Hündin liegt in Laienhand. Die Promenadenmischung bleibt schließlich nicht nur optisch, sondern auch charakterlich ein Überraschungspaket; sie kann zur Herausforderung werden. DNA-Tests helfen, Vierbeiner gesund zu halten DNA-Tests liefern sowohl Haltern als auch Veterinärmedizinern wertvolle Hinweise auf die beteiligten Rassen. Sie ermöglichen, verhaltensbezogene und gesundheitliche Besonderheiten besser einzuschätzen.