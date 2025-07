Designer Hunde: Wenn zwei reine Rassen zu einem Mischling werden

Promenadenmischungen haben zahlenmäßig die Schnauze vorne. Die Welpen sind – meist in Zufallsbegegnungen entstanden – Überraschungspakete. Der Rüde? Oftmals unbekannt. Aussehen und Charakter des Nachwuchses manifestieren sich erst mit der Zeit.

Am 31. Juni feiern die bunten Hunde ihren großen Tag. 2005 wurde der „National Mutt Day“ in den USA ins Leben gerufen, um auf die Abschiebung der Unikate in Tierheime aufmerksam zu machen. Denn Mischlingshunde sind nicht immer willkommen. In den vergangenen Jahren entwickelte sich ein Trend zum bewusst gezüchteten Mix. Die eigenwilligen Ergebnisse heißen z.B. Cavapoo, Labradoodle, Pomsky oder Puggle.

Designer Dog Breeds liegen im Trend

„Designer Breeds nehmen definitiv zu. Die Standards, zu denen sich seriöse Züchter verpflichtet haben, sind auf dem Weg zu einer neuen Rasse nicht festgeschrieben“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, was den Reiz des Experimentierens ausmacht und woran die Schwarzen Schafe der Branche zu erkennen sind.