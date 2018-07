Romanesco mit Käsesauce

ZUTATEN

für 4 Personen

1 großer oder 2 kleine Romanesco (ca. 1 kg, ersatzweise

Karfiol oder Brokkoli)

Salz

120 g würziger Hartkäse

(z. B. Bergkäse oder Appenzeller)

400 ml Milch

1 TL Guarkernmehl (ersatzweise 10 g Speisestärke)

Pfeffer

Frisch geriebene Muskatnuss

2 EL Kürbiskerne

Aufwand: * | Zubereitungszeit: 25 Minuten

Preis: * | Kalorien: ca. 370 kcal/Person

Aus dem Buch „Low Carb für Berufstätige“, ZS Verlag, 16,40 €

TIPP

Statt Kürbiskernen eignen sich auch Croûtons zum Bestreuen. Dafür einfach altes Brot in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne in etwas Butter rundherum knusprig braten.