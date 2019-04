Rezept: Wachsweiches Ei mit Kräutersauce

ZUTATEN

für 4 Personen



200 g Kräuter (Petersilie, Kerbel, Sauerampfer, Schnittlauch)

Salz

3 EL Olivenöl

3 EL Milch

120 g Crème fraîche

4 EL Sauerrahm

Pfeffer

8 Eier (L)

Kräuter zum Garnieren

Von den Kräutern 150 g waschen, grob zupfen und in kochendem Salzwasser kurz blanchieren. Dann abseihen, mit kaltem Wasser abschrecken, abtropfen lassen und mit den Händen gut ausdrücken. Die blanchierten Kräuter grob hacken und im Mixer mit Öl und Milch fein pürieren. Kräuterpüree mit Crème fraîche und Sauerrahm glattrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Die restlichen 50 g Kräuter fein hacken, unter das Püree mischen und zugedeckt ca. 1/2 Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen.

Die Eier in einen Topf geben, mit kaltem Wasser bedecken. Einmal wallend aufkochen lassen, Topf von der Hitze nehmen und Eier darin 6–7 Minuten ziehen lassen. Eier abseihen, kalt abschrecken, vorsichtig schälen und halbieren.Die Kräutersauce mit halbierten Eiern auf Tellern anrichten und mit frischen Kräutern garnieren. Dazu passen gekochte Erdäpfel mit Butter.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 20 Minuten, plus Kühlzeit

Preis: * | Kalorien: ca. 390 kcal/Person



Hier können Sie erfahren, wo Ihr gekauftes, gestempeltes Ei herkommt: eierdatenbank.at



Aus dem Buch „Alles Huhn“, Löwenzahn Verlag, 34,90 €