Rezept: Vorarlberger Kürbistaschen

ZUTATEN FÜR 16 STÜCK (bei 11 cm Durchmesser)



Für die Fülle:

2 EL Butter

1 mittelgroße Zwiebel

Ca. 2 cm frischer Ingwer

600 g Muskatkürbisfleisch (ohne Schale)

Je eine Prise gemahlener Koriander und Kümmel

Pfeffer, Salz

2 EL Gemüsefond

2 EL fein gehackte Petersilie



Für den Erdäpfelteig:

500 g Erdäpfel (mehlig)

2 EL Butter

120 g Mehl

30 g Weizengrieß

2 Dotter

frisch geriebene Muskatnuss

Salz



Außerdem:

125 g Butter zum Braten

grob gehobelter Käse

1 Für die Fülle Muskatkürbis in Würfel schneiden (1-2 cm). Zwiebel und Ingwer schälen, beides fein hacken. Die Butter in einer Pfanne aufschäumen lassen, Zwiebel und Ingwer darin kurz andünsten, die Kürbiswürfel dazugeben und ein paar Minuten mitdünsten. Mit Koriander, Kümmel, Pfeffer und Salz würzen. Gemüsefond dazugeben, Hitze reduzieren, zugedeckt etwa 20 Minuten weich dünsten.

2 Einige der gegarten Kürbiswürfel zur Seite legen. Den Rest mit einem Kartoffelstampfer grob zerstampfen, die Petersilie hinzufügen, die Masse abkühlen lassen.



3 Für den Teig die Erdäpfel in der Schale kochen, abgießen, noch heiß schälen und durch die Kartoffelpresse drücken. Mit Butter, Mehl, Grieß, Dottern, Muskatnuss und Salz rasch vermengen. Den Teig kurz ruhen lassen, dann etwa 3 mm dünn ausrollen. Aus dem Teig Kreise von etwa 11 cm Durchmesser ausstechen. Die Kürbisfüllung darauf verteilen. Die Teigkreise jeweils zu Halbmonden zusammenschlagen und die Ränder gut festdrücken.



4 Die Kürbistaschen in leicht siedendem Salzwasser garen, bis sie an die Oberfläche steigen. Herausheben, in der Butter anbraten und mit brauner Butter, etwas grob gehobeltem Käse und den restlichen Kürbiswürfeln servieren.



TIPP: Der Erdäpfelteig eignet sich auch zum Füllen mit anderen Zutaten. Zum Beispiel: Reste von Fleisch- oder Gemüseragout.



Aufwand: ***

Zubereitungszeit: 1 Stunde

Preis: *

Kalorien: ca. 720 kcal/Person



heidi.strobl@kurier.at



Aus dem Buch „Frau Kaufmann kocht“, Kaufmann & Guldenschuh, AT Verlag, 35 €