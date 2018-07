Rezept: Vietnamesische Hühnerspießchen

ZUTATEN

für 4 Personen



Für die Marinade:

3 EL Sojasauce

2 EL vietnamesische oder thailändische Fischsauce

2 EL frisch gepresster Limettensaft

2 EL geröstetes Sesamöl

1 EL Honig

1 Schalotte, fein gewürfelt

1 TL Chiliflocken



Für das Fleisch:

700 g ausgelöste Hühneroberkeulen ohne Haut

Die Marinadenzutaten in einer großen Schüssel verrühren. Das Fleisch in 3-4 cm große Stücke schneiden, zur Marinade geben und durchmischen, bis alle Stücke überzogen sind. Zugedeckt 45 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen.

Holz- oder Bambusspieße mindestens 30 Minuten wässern. Den Grill für direkte mittlere Hitze (175-230°C) vorbereiten. Das Fleisch so auf die Spieße stecken, dass sich die Stücke zwar berühren, aber nicht zusammengedrückt werden.

Den Grillrost mit der Bürste säubern. Die Spieße über direkter mittlerer Hitze bei geschlossenem Deckel 10-12 Minuten grillen, bis sich das Fleisch fest anfühlt und auch im Kern nicht mehr rosa ist, dabei die Spieße mehrmals wenden. Vom Grill nehmen und 2-3 Minuten ruhen lassen.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 1 Stunde

Preis: ** | Kalorien: ca. 220 kcal/Person (ohne Beilagen)



TIPP: Dazu passen gegrillte Maiskolben, gegrillte Zucchini, Paradeissalat, Basmatireis



Aus dem Buch „Weber’s Basics“, GU Verlag



heidi.strobl@kurier.at