Rezept: Überraschungskekse

ZUTATEN für 6-8 Personen



Für die Parmesankipferln:

50 g Sauerrahm

1 Dotter

4 g Salz

120 g Butter

190 g Mehl (glatt)

60 g geriebener Parmesan

für die „ Rumkugeln“:

120 g durchzogener Bauchspeck

200 g gehackte Dörrzwetschken

80 g geröstete, gehackte Walnüsse

1-2 EL Powidl



Für den Mürbteig:

250 g Mehl (glatt)

120 g weiche Butter

1 TL Zucker,

½ TL Salz

1 Ei

2-3 EL Milch



Für die Räucherfischcreme:

250 g Räucherfischfilet

80 g Frischkäse

20 g Crème fraîche

60 g Obers

1 TL Oberskren,

1 TL Honig

Salz

10 g Dijonsenf



Für die Geflügelcreme:

250 g Enten- oder Hühnerleber

3 EL Butter

Je ein Schuss weißer und roter Portwein

Ein Schuss Calvados

2 EL Honig

1/8 l Obers

45 g Crème fraîche

Salz, Pfeffer

1 EL Apfelsaft

2 EL Preiselbeersaft

2 Blatt Gelatine

70 g Halbgeschlagenes Obers

35 g geröstete Haselnüsse



Für die Parmesankipferln alle Zutaten bis auf den Parmesan verkneten. Zwei Stunden (besser über Nacht) rasten lassen. Dann kleine Stangerln formen, kurz in Parmesan rollen und zu Kipferln formen. Bei 170°C 10 Minuten backen.

Für die „ Rumkugeln“ den Speck im eigenen Fett knusprig braten. Erkalten lassen, mit einem Nudelholz zerbröseln. Dörrzwetschken mit Nüssen vermischen, mit Powidl binden. Kugeln formen und im zerkleinerten Speck rollen.

Für den Mürbteig Mehl auf die Arbeitsfläche sieben, in der Mitte eine Mulde bilden. Butter, Zucker, Salz und Ei hineingeben. Schnell verkneten, zum Schluss etwas Milch zufügen (Menge je nach Festigkeit des Teigs). Abgedeckt mindestens 30 Minuten im Kühlschrank rasten lassen. Kekse ausstechen, bei 170°C backen, auskühlen lassen, in Dosen aufbewahren.

Für die Fischcreme den Fisch sehr fein hacken. Alle Zutaten mischen und zu einer homogenen Masse mixen, nach Bedarf weiteres Obers hinzufügen.

Für die Geflügelcreme Lebern in Butter anbraten. Mit Portwein und Calvados ablöschen, kurz einkochen. Honig, Obers und Crème fraîche hinzufügen und einmal aufkochen. Salzen, pfeffern, sehr fein mixen. Eingeweichte Gelatine in Apfel- und Preiselbeersaft auflösen, dazugeben. Obers unterheben. Haselnüsse fein hacken, einrühren. Die Cremes bis zur Verwendung kalt stellen. Kekse erst am Schluss damit füllen.



Aufwand: *** | Zubereitungszeit: 2-3 Stunden, plus Kühlzeit

Preis: ** | Kalorien: ca. 60 kcal/ Keks

TIPP: Die pikanten Kekse erst an dem Tag füllen, an dem sie gegessen werden!



heidi.strobl@kurier.at

Aus dem Buch „Meine österreichische Küche“, 35 €