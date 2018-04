Rezept: Stelzen mit Limette und Ingwer

ZUTATEN

für 4 Personen



2 kleine, vordere Schweinsstelzen (à ca. 900 g)

1 Chilischote

2 Knoblauchzehen

2-3 cm Ingwer

Salz, Pfeffer

100 ml Malzbier

3 EL Sojasauce

1 EL Teriyaki-Sauce

½ Limette

2 Stiele Zitronengras

ein paar Zweige Thymian

600 g dicke Bohnen (frisch oder TK)

250 g Zuckerschoten

1 Bund Jungzwiebeln

je einige Zweige Koriander und Thai-Basilikum

Sesamöl

Backrohr auf 160°C vorheizen. Die Schwarte der Stelzen mit einem Messer oder einer Rasierklinge einschneiden. Chili in Ringe schneiden. Knoblauch und Ingwer fein hacken und mit etwas Salz und der Chili zu einer Paste verreiben. Die Fleischseite der Stelzen mit der Gewürzmischung einreiben.

Malzbier, Soja- und Teriyaki-Sauce sowie Limettensaft in einen großen Bräter gießen. Zitronengras einige Male mit einem Messerrücken andrücken und zusammen mit dem Thymian dazugeben. Die Stelzen mit der Hautseite unten einlegen, mit Alufolie oder Backpapier bedecken, 2-2½ Stunden im Ofen garen.

Nach 1 Stunde die Folie abnehmen und die Schwartenseite nach oben drehen. Zwischendurch öfters mit dem Bratensud begießen. Am Ende der Garzeit den Ofen auf 200 °C schalten, die Stelzen appetitlich braun fertigbraten.

Frische Dicke Bohnen inzwischen aus den Hülsen lösen, in Salzwasser garen und die Bohnenkerne aus der Schale drücken. Tiefgekühlte Bohnen nach Packungsanleitung garen. Zuckerschoten längs halbieren, Zwiebeln in Streifen schneiden, Koriander und Basilikum grob schneiden.

Kurz vor dem Servieren etwas Sesamöl in einem Wok erhitzen, das Gemüse darin kurz anbraten. Salzen, pfeffern, Kräuter unterrühren. Stelze zusammen mit dem Gemüse und dem entstandenen Saft servieren. Dazu passt Wild- oder Basmatireis.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit:3 Stunden

Preis: ** | Kalorien: ca. 900 kcal/Person



Aus dem Buch „Backe, Brust und Bauch“, AT Verlag, 30 €



