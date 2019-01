Rezept: Sellerie Schnitzel

ZUTATEN

für 4 Personen



Für die Schnitzel:

600 g Knollensellerie

80 g Parmesan

40 g Kokosmehl

2 Eier

Pfeffer, Salz

2 EL Kokosöl (plus ev. etwas mehr)



Für den Dip:

20 g Essiggurkerln

50 g Mayonnaise

100 g Sauerrahm

1 EL Weißweinessig

Salz, Pfeffer

1 Schachtel Gartenkresse

Sellerie schälen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. In Salzwasser 10 bis 12 Minuten bissfest garen, herausnehmen, auf Küchenpapier trocknen lassen.

Inzwischen den Parmesan fein reiben und mit dem Kokosmehl in einem tiefen Teller vermischen. Die Eier in einem extra Teller mit ½ TL Salz und einer Prise Pfeffer verquirlen.

2 EL Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Die Selleriescheiben durch die Eier ziehen und im Käse-Mehl-Mix wenden, dabei leicht andrücken (auch an den Seiten!). Die Schnitzel nach und nach im Öl knusprig backen, Öl ggf. ergänzen. Schnitzel herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Für den Dip die Gurkerln in feine Würfel schneiden und mit Mayonnaise, Rahm und Essig verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Die Kresse vom Beet schneiden, waschen und trockentupfen. Die Hälfte unter die Sauce heben.

Die Schnitzel mit der Sauce anrichten und mit der restlichen Kresse bestreuen.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 130 Minuten

Preis: * | Kalorien: ca. 415 kcal/Person



