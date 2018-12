Rezept: Scharfe Kokossuppe

ZUTATEN

für 4 Personen



4 Stangen Zitronengras

10 g Galgant

1–1 ½ TL Tom-Yum-Paste (gibt’s in Asialäden und Supermärkten)

4 Zitronenblätter

300 ml klare Gemüsesuppe

Saft einer halben Zitrone

500 ml Kokosmilch

2 Orangen

Salz

12 küchenfertige Garnelen oder 100 g Tofu für die Einlage

1 Thai-Chili

½ rote Zwiebel

Das Zitronengras grob schneiden, dabei ein kleines Stück für die Einlage zur Seite legen. Den Galgant ebenfalls grob schneiden.

Tom-Yum-Paste, Galgant, Zitronengras und Zitronenblätter mit der Gemüsesuppe und dem Zitronensaft auf kleiner Flamme 15 Minuten köcheln lassen, dann die Kokosmilch dazugeben und aufkochen. Die Suppe mit dem Saft einer halben Orange und mit Salz abschmecken, die andere Hälfte der Orange schälen und das Fruchtfleisch in Stücke schneiden.

Nach Geschmack entweder die Garnelen auf einen Holzspieß stecken und kurz durch kochendes Salzwasser ziehen, bis sie krebsrot, aber noch glasig sind oder den Tofu in Würfel schneiden.

Das restliche Zitronengras in sehr feine Ringe schneiden, ebenso wie die Chili. Die zweite Orange samt Schale in Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden.

Die Suppe auf Schalen verteilen, Garnelen bzw. Tofu und Orangenstücke einlegen und mit Zitronengras, Chili und Zwiebeln garnieren. Orangenscheiben zur Suppe reichen.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 30 Minuten

Preis: ** | Kalorien: ca. 320 kcal/Person



TIPP: Legt man den Tofu vor der Verwendung für etwa eine Stunde in Salzwasser, verbessert sich sein Geschmack.



Aus dem Buch „DUDU Kitchen“, Brandstätter Verlag, 35 €