Rezept: Salat mit Roten Rüben, Brombeeren & Walnuss

VORSPEISE für 4 Personen



800 g Rote Rüben

etwas Olivenöl

80 g Rucola

80 g zarte Spinatblätter

1 kleine rote Zwiebel

70 g geröstete Kürbiskerne

160 g Ziegenkäse

200 g Brombeeren

40 g Walnusskerne



Für das Dressing:

3 EL Walnussöl

1 EL Balsamicoessig

1 EL Rotweinessig

1 Knoblauchzehe, geschält, gepresst

je eine Prise Salz und Pfeffer

Backrohr auf 200 °C schalten. Die Rüben waschen, aber nicht schälen, mit etwas Olivenöl einreiben. Einzeln fest in Alufolie oder Backpapier wickeln und in einen Bräter setzen. Im Ofen ca. 1½ Stunden braten, bis sie weich sind.

Die Rüben etwas abkühlen lassen, dann die Haut vorsichtig abreiben (am besten mit Handschuhen). Die Rüben in mundgerechte Stücke schneiden und in eine Schüssel geben. Rucola und Spinat waschen und trockenschleudern, dazugeben. Zwiebel schälen, in dünne Ringe schneiden, ebenfalls dazugeben. Auch die Kürbiskerne dazugeben.

Alle Zutaten für das Dressing in ein leeres Marmeladenglas mit Deckel füllen und kräftig schütteln oder in einer Schüssel verschlagen. Die Hälfte des Dressings über den Salat gießen und vorsichtig vermischen, dann auf einer Platte anrichten. Ziegenkäse und Brombeeren darauf verteilen. Mit den Walnusskernen bestreuen, mit dem restlichen Dressing beträufeln.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 20 Minuten, plus Garzeit

Preis: * | Kalorien: ca. 410 kcal/Person