Rezept: Pikant-knusprige Holler Küchlein

Und wenn Sie die ausgebackenen Blüten nicht salzen, sondern zuckern, haben Sie Ihren wohlbekannten Geschmack wieder.

ZUTATEN

für 4 Personen



Für die Küchlein:

100 g glattes Mehl

100 g Maisstärke

10 g Backpulver

300 ml Mineralwasser

Salz

1 Bio-Limette

2 große Handvoll Holunderblüten

Öl zum Frittieren



Für den Dip:

200 g Crème fraîche

2 EL Olivenöl

1 Bio-Limette, fein abgeriebene Schale und 1 EL Saft

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

1 Prise Kardamom, gemahlen

Für die Küchlein Mehl, Maisstärke, Backpulver, Mineralwasser, Salz, abgeriebene Limettenschale und den Saft der Limette zu einem glatten Teig verrühren.

Die Holunderblüten in kleine Dolden schneiden und diese einzeln durch den Ausbackteig ziehen. Im 170°C heißen Öl nach und nach goldgelb und knusprig ausbacken. Abtropfen lassen und mit Salz würzen.

Für den Dip alle Zutaten gut verrühren und abschmecken. Die heißen Küchlein mit dem Dip servieren.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 25 Minuten

Preis: ** | Kalorien: ca. 410 kcal/Person



TIPP: Holunderblüten werden am besten morgens an einem sonnigen Tag geerntet, da ist das Aroma am intensivsten.



Aus „ Tanjas Kochbuch“, AT Verlag, 35 €