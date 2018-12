Rezept: Pfannengrührtes Schweinefleisch

ZUTATEN

für 4 Personen



400 g Bauchfleisch vom Schwein, ohne Schwarte

60 g frischer Ingwer, geschält

6 EL Sojasauce

6 EL Mirin (siehe Tipp)

4 EL Sake

1 EL Ketchup

1 TL Sesamöl

1 EL Pflanzenöl

½ Kopf Spitzkraut

150 g Bohnensprossen

2 Jungzwiebeln

Gerösteter Sesam

Das Schweinefleisch der Länge nach halbieren und für 30-45 Minuten ins Gefrierfach legen, damit es fester wird. Anschließend in ganz dünne Scheiben schneiden.

Ingwer quer zur Faser in dünne Scheiben schneiden, dann mit Sojasauce, Mirin, Sake, Ketchup und Sesamöl im Mixer fein pürieren. Falls Sie keinen Mixer haben: Ingwer fein reiben und mit den anderen Zutaten verrühren.

Die Jungzwiebeln putzen und in feine Ringe schneiden. Das Kraut in dünne Streifen schneiden. Das Pflanzenöl in einem Wok oder in einer großen Pfanne stark erhitzen, Fleisch und Kraut darin 3-4 Minuten unter ständigem Rühren anbraten. Die Sprossen und die Ingwersauce hinzufügen und weiter unter Rühren garen, bis die Sprossen etwas weicher geworden sind und alles rundherum mit Sauce überzogen ist.

Mit den Zwiebeln und mit Sesam bestreuen, mit Reis servieren.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 20 Minuten, plus Kühlzeit

Preis: ** | Kalorien: ca. 510 kcal/Person



TIPP: Zutaten aus der japanischen Küche wie Mirin (süßer Reiswein) oder Sake (Reiswein) finden Sie in Asia-Läden, aber auch schon in vielen Supermärkten.



Aus dem Buch "Japaneasy", DK Verlag, 20,60 €