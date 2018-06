Rezept: Orientalischer Salat mit Kräutern & Brot

VORSPEISE

für 4 Personen



4 kleine Salat- oder Feldgurken

8 kleine, aromatische Paradeiser

Stiele von Minze, Oregano, Estragon, Petersilie,

Basilikum, Dille

2-3 Salatherzen (oder 2-3 Handvoll Pflücksalat)

Dünnes Fladenbrot

Olivenöl

Salz

Sumach (siehe Tipp)

100 ml Granatapfelmelasse (siehe Tipp)

Zitronensaft

1 Knoblauchzehe



Gemüse und Kräuter waschen und trocken tupfen. Gurken halbieren und in gleich große Stücke schneiden, Paradeiser vierteln. Kräuterblättchen von den Stielen zupfen, Salatherzen in Streifen schneiden.

Das Fladenbrot in Stücke teilen, mit Olivenöl, Salz und Sumach mischen und unter dem Grill goldbraun rösten (das geht ganz schnell, deshalb auf keinen Fall aus den Augen lassen!).

Für das Dressing die Granatapfelmelasse mit 200 ml Olivenöl, 1 EL Sumach, etwas Zitronensaft und Salz mischen. Den Knoblauch schälen, dazu pressen und unterrühren.

Gemüse und Kräuter vermengen. Unmittelbar vor dem Servieren das geröstete Brot untermischen, das Dressing über dem Salat verteilen.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 20 Minuten

Preis: * | Kalorien: ca. 220 kcal/Person



TIPP:

Granatapfel-Melasse ist zu Sirup eingedickter Granatapfelsaft.

Sumach (oder Sumac) sind getrocknete, gemahlene Früchte eines Essig-Baums. Beides gibt’s in orientalischen Lebensmittelmärkten.



Aus dem Buch „SOUQ“, ZS Verlag



heidi.strobl@kurier.at