Rezept: Miesmuscheln in würzigem Sud

ZUTATEN für 2 Personen



½ kg Miesmuscheln mit Schale

2 Knoblauchzehen

1 Stange Sellerie

2 Karotten

2 Schalotten

½ Fenchelknolle

1 Msp. Chilipulver

2 EL Olivenöl

200 ml trockener Weißwein

1 Dose „stückige Tomaten“

Pfeffer

Schale einer Bio-Zitrone

1 Handvoll glatte Petersilie

250 ml Fischfond (Glas)

1 Die Muscheln abbürsten und geöffnete aussortieren, wenn sie sich nicht nach einem leichten Schlag gegen den Spülbeckenrand schließen. Knoblauch, Sellerie, Karotten, Schalotten und Fenchel schälen, bzw. putzen und fein hacken.



2 Öl in einem großen Topf erhitzen, das Gemüse darin anschwitzen. 100 ml Wein angießen und verkochen lassen. Paradeiser und Chili dazugeben, die Sauce cremig-sämig einkochen lassen. Mit Pfeffer abschmecken.



3 Die Hitze erhöhen, den Rest des Weins sowie den Fischfond in den Topf gießen. Kurz vor dem Siedepunkt die Muscheln vorsichtig dazugeben und leicht köcheln lassen, bis sie sich öffnen. Geschlossene Muscheln aussortieren und wegwerfen. Umrühren. Zitrone und Petersilie hacken, dazugeben. Mit (eventuell getoastetem) Brot servieren.



Aufwand: **

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Preis: **

Kalorien: ca. 350 kcal/Person



heidi.strobl@kurier.at



Aus dem Buch "Gesunder Blutdruck in 14 Tagen", Langer & Linnet, Südwest Verlag