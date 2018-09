Rezept: Melanzani mit Steinpilzen

ZUTATEN

für 4 Personen

4 kleine Melanzani

Salz

Olivenöl

600 g Steinpilze

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

Butter (zum Braten)

etwas Petersilie

1 Salbeiblatt

1 Rosmarinspitze

1 Thymianspitze

etwas Basilikum

4 EL Joghurt (nach

griechischer Art)

100 g gerostete Haselnüsse



Für die Brotcrisps (optional):

100 g Schwarzbrot

60 g Wasser

90 g Eiweiß (ca. 3 Eiweiß)

Melanzani im Ganzen in leicht gesalzenem Wasser köchelnd weich garen. Überkühlen lassen. Schälen, vierteln und mit etwas Olivenöl abgedeckt im Rohr oder am Herdrand im Topf warm halten.

Steinpilze putzen, wenn möglich nur abbürsten und mit einem kleinem Messer abschaben. Zwei schöne feste Pilze zur Seite stellen. Ca. 400 g Pilze 5 mm dick schneiden, den Rest fein hacken. Schalotten sehr fein schneiden. Butter erhitzen, Schalotten mit den fein gehackten Pilzen rösten,

Petersilie untermischen. Salzen und pfeffern. Die stärker geschnittenen Pilze in etwas Olivenöl kurz braten, mit fein geschnittenem Knoblauch, Salbei, Rosmarin, Thymian, Basilikum, Salz und Pfeffer würzen. Je 1 EL Joghurt auf die Teller geben, damit die Melanzani nicht auf den Tellern verrutschen, Melanzani darauf anrichten, mit den gerösteten Pilzen bestreuen, mit den gebratenen Pilzen und Haselnüssen garnieren.

Mit etwas von der Flüssigkeit, die beim Warmhalten der Melanzani ausgetreten ist, übergießen. Die rohen Pilze drüberhobeln (am besten mit einem Trüffelhobel).

Für die Crisps alle Zutaten in einem starken Mixer zu einer homogenen Masse mixen. Mit einer Schablone (selbst ausgeschnitten aus starker Folie oder aus dem Fachgeschäft) auf Backpapier aufstreichen und 3 bis 4 Minuten bei 160 °C backen. Alternativ einfach auf das Backpapier streichen, backen und dann brechen.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 30 Minuten, plus Kochzeit

Preis: ** | Kalorien: ca. 530 kcal/Preson

TIPPS: Die Crisps kann man durch sehr dünn geschnittenes Brot, das man im Rohr bei 160 °C mit etwas Butter röstet, ersetzen. Statt Steinpilzen passen auch Champignons sehr gut.



Aus dem Buch „Meine österreichische Küche“, Brandstätter Verlag, 35 €