Rezept: Lettischer Fischtopf

ZUTATEN

für 4 Personen

750 g frische Fischfilets

2 mittelgroße Zwiebeln

4 große Erdäpfel

3 Karotten

2 EL Öl

2 TL edelsüßes Paprikapulver

600 ml Fischfond (selbstgemacht oder aus dem Glas)

4 mittelgroße Essiggurkerln und etwas Flüssigkeit

1 Bund Dille

1 Zitrone

Salz, Pfeffer

Fischfilets in mundgerechte Stücke schneiden und zugedeckt in den Kühlschrank stellen.

Zwiebeln schälen, halbieren und in Streifen schneiden. Erdäpfel und Karotten schälen und grob reiben. Öl in einem Topf erhitzen, das Gemüse darin durchrösten. Paprikapulver zugeben. Mit etwas Essiggurkenwasser ablöschen, dadurch bleibt die rote Farbe des Paprikas erhalten.

Mit Fischfond aufgießen und aufkochen. Wenn die Erdäpfel weich sind, gesalzene Fischstücke und in Scheiben geschnittene Essiggurken einlegen und gar ziehen lassen. Dille grob hacken, Zitrone in Scheiben schneiden, beides kurz vor dem Servieren in den Eintopf geben.



Aus dem Buch „Fisch echt einfach“, Löwenzahn Verlag, 29,90€



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 25 Minuten

Preis: ** | Kalorien: ca. 380 kcal/Person



TIPPS: Für diesen Eintopf eignen sich Karpfen, Karauschen und Rotfedern, aber auch Forellen, Saiblinge oder Zander.



