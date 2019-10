Rezept: Kohlrabiwildwickler mit Butterlkäs-Püree

ZUTATEN für 4 Personen



Für die Rouladen:

1 Semmel

Ca. 100 ml Obers

250 g Wildfleisch

getrocknete Kräuter wie Salbei, Majoran oder Rosmarin

eine Prise getrocknetes Liebstöckel

1 Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

Butter, 1 Ei

Salz, Pfeffer

Kohlrabiblätter (siehe Tipp)

Wacholderbeeren

2 Schalotten

evtl. Speck



Für das Püree:

2 große mehlige Erdäpfel

50 g Butterkäse oder junger Bergkäse

Milch

Salz

Muskatnuss

1 Semmel in Würfel schneiden und mit so viel Obers begießen, dass die Semmelwürfel leicht durchfeuchtet sind. Fleisch in Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen, klein schneiden und in 2 EL Butter anschwitzen. Zwiebel, Knoblauch, Fleisch, Kräuter und Semmelwürfel vermischen und grob faschieren. Ei einrühren. Masse mit Salz und Pfeffer abschmecken.



2 Eine Form mit Butter ausstreichen. Faschiertes in Kohlrabiblätter oder blanchierte Weinblätter wickeln und in die Form legen. Butter mit ein paar zerdrückten Wacholderbeeren erhitzen und über die Wildwickler gießen. Mit geschälten und fein geschnittenen Schalotten und evtl. Speckwürfeln bestreuen. Im Backofen

bei 180 °C ca. 20 Minuten garen.



3 Für das Püree Erdäpfel schalen und in walnussgroße Stücke schneiden. Erdäpfel in gesalzenem Wasser kochen, Wasser abgießen, Erdäpfel durch die Presse drücken, mit fein geriebenem Käse verrühren. So viel heiße Milch einrühren, dass ein cremiges Püree entsteht. Mit Salz und geriebener Muskatnuss abschmecken.

Wickler mit Püree anrichten, mit dem Bratensaft beträufeln.



Tipp: Statt Kohlrabiblätter kann man auch Weinblätter oder blanchierte und vom Strunk befreite Mangoldblätter verwenden.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 1 Stunde

Preis: ** | Kalorien: ca. 530 kcal/Person



heidi.strobl@kurier.at



Aus dem Buch „Der Jaga + der Koch“, Servus Verlag, 48 €