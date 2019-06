Rezept: Istrischer Meeresfrüchte-Salat

VORSPEISE für 4 Personen



4 Knoblauchzehen

40 g Butter

250 g Scampi- und/

oder Shrimps, ausgelöst

2 zarte Stangensellerie

oder 200 g Gemüsefenchel

3 Jungzwiebeln

1 kleine, milde Chilischote

Saft von ½ Zitrone

5 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer, Zucker

1 EL fein gehackte Petersilie



Knoblauchzehen mit der Schale andrücken und in der Butter anbraten. Scampi/ Shrimps dazugeben, 2 Minuten in der schäumenden Butter braten, herausnehmen, abtropfen lassen.

Sellerie ganz fein schneiden oder Fenchel hobeln. Jungzwiebeln und Chili in feine Ringe schneiden. Die Gemüse in einer Schüssel mit den Meeresfrüchten vermischen.

Zitronensaft, Olivenöl, Salz und eine Prise Zucker zu einer Marinade rühren, über die Meeresfrüchte gießen. Nach Belieben pfeffern und salzen, mit Petersilie bestreuen.

Dazu passt Weißbrot.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 15 Minuten

Preis: *** | Kalorien: ca. 250 kcal/Person



TIPP: Shrimps sind die „unbewaffneten Verwandten“ der Scampi: Krebsentiere ohne Scheren, etwas kleiner und weicher, aber nicht weniger schmackhaft.



Aus dem Buch „Mein Istrien Kochbuch“, Brandstätter Verlag, 30 €