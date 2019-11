Rezept: Ingwer-Gemüse Fischsuppe

ZUTATEN

2 Lachsforellen (ca. 800 g)

2 Karotten

1 kleiner Stangensellerie

1 Stange Lauch

200 g Brokkoli

50 g frischer Ingwer

3 EL Olivenöl

250 ml trockener Weißwein

750 ml Wasser

50 g Champignons

4 Neugewürzkörner (=Piment)

1 Chilischote

Salz

frische Kräuter

1 Eine der beiden Lachsforellen filetieren, die Filets beliebig weiterverarbeiten oder einfrieren. Aus der zweiten Forelle nach der Kopfflosse vier daumendicke Steaks schneiden (mit einem scharfen Messer in Scheiben schneiden). Alle Fischreste (Köpfe, Gräten, Abschnitte) für die Weiterverarbeitung aufheben.



2 Gemüse waschen, Karotten schälen. Vom Lauch den zartgrünen Teil, vom Sellerie den schönsten Teil (das Herz), und vom Brokkoli acht schöne Röschen zur Seite legen. Den Rest für den Fond in grobe Stücke schneiden.



3 Die Gemüsestücke gemeinsam mit dem geschälten, fein geschnittenen Ingwer in Olivenöl anrösten. Mit Wein ablöschen, mit Wasser aufgießen. Fischreste und Gewürze dazugeben, zum Kochen bringen. Die Karotten in der Suppe ca. 15 Minuten bissfest kochen, dann herausnehmen. Die Suppe nach insgesamt einer halben Stunde zur Seite stellen und weitere 15 Minuten ziehen lassen.



4 Die Suppe durch ein feines Sieb seihen und wieder zum Kochen bringen. Karotten, Stangensellerie und Lauch in Scheiben bzw. Ringe schneiden und in der Suppe zwei Minuten kochen. Danach die in Scheiben geschnittenen Champignons und die Fischsteaks einlegen und auf ganz kleiner Flamme drei Minuten gar ziehen lassen. Mit Salz abschmecken, mit frischen Kräutern anrichten.