Rezept: Huhn mit Sektschaum und Glückslinsen

ZUTATEN

für 4 Personen



Für die Linsen:

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Butter

200 g schwarze Belugalinsen

500 ml Wasser

2 EL Balsamicoessig

2 TL Honig

Salz, Pfeffer



Für den Sektschaum:

1 kleine Zwiebel

1 TL Thymianblättchen

1 EL Butter

200 ml trockener Sekt

100 ml Schlagobers

1 TL Maisstärke

Salz, Pfeffer



Für das Huhn:

2 Hühnerbrüste (4 halbe, ohne Haut und Knochen)

Salz, Pfeffer

8 Peperoncino, gefüllt mit Frischkäse (gibt’s eingelegt im Glas)

8 Scheiben Hamburgerspeck

Pflanzenöl

Für die Linsen Zwiebel und Knoblauch schälen, Zwiebel fein hacken, Knoblauch pressen. Die Butter in einem Topf schmelzen, Zwiebel und Knoblauch darin andünsten. Die Linsen hinzufügen, das Wasser dazugießen und aufkochen. Die Hitze reduzieren, die Linsen bei mittlerer Hitze zugedeckt ca. zwanzig Minuten weich köcheln. Essig und Honig unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Für den Sektschaum Zwiebel und Thymian fein hacken. Beides in etwas Butter in einem kleinen Topf anschwitzen. Den Sekt dazugießen, aufkochen, ca. 5 Minuten köcheln lassen. Obers mit Maisstärke glatt rühren, in die Sauce rühren, aufkochen, mit Salz und Pfeffer abschmecken, absieben.

Die Hühnerbrüste quer halbieren, Taschen einschneiden, salzen, pfeffern. Jede Tasche mit einem Peperoncino füllen, dann straff mit je einer Speckscheibe umwickeln. In etwas Öl in einer beschichteten Pfanne bei milder Hitze rundherum ca. 8 Minuten goldbraun braten.

Den Sektschaum erst kurz vor dem Servieren nochmals erwärmen, mit dem Stabmixer kurz schaumig mixen. Mit dem Huhn und den Linsen auf vorgewärmten Tellern anrichten.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 30 Minuten

Preis: ** | Kalorien: ca. 610 kcal/Person



TIPP: Belugalinsen gehören zu den Linsensorten, die ohne vorheriges Einweichen gekocht werden. Ihre Garzeit beträgt ungefähr 20 Minuten. Lang gelagerte Linsen brauchen eventuell etwas länger um weich zu werden.



Aus dem Buch „Kochen für Freunde“, AT Verlag, 29 €