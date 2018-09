Rezept: Herbstfrucht Tartelettes

ZUTATEN

für 5 Tartelettes

Für den Mürbteig:

150 g gemahlene Mandeln

50 g geschrotete Leinsamen

150 g Dinkelmehl, plus Mehl für die Arbeitsfläche

3 EL ungesüßtes Kakaopulver

Salz

1 Msp. Weinsteinbackpulver

3 EL Kokosblütenzucker

Mark einer Vanilleschote

50 g Margarine (oder Butter)

50 g Apfelmus

Für die Creme:

2 Medjool-Datteln (sehr große, sehr süße Datteln)

300 g Cashewkerne

(20 Minuten in 250 ml Wasser eingeweicht)

1 TL Stärke (z.B. Tapioka, Apfelpektin, Johannisbrotkernmehl)

Mark einer Vanilleschote

3 EL Ahornsirup

Salz

1 TL getrocknete Ringelblumenblüten

3 kleine Thymianzweige

Für den Belag:

Brombeermarmelade

Früchte und Blüten zum Garnieren

Für den Teig alle trockenen Zutaten zusammenmischen. Margarine in 1-cm-Würfel schneiden und gemeinsam mit dem Apfelmus so lange in die Mischung kneten bis ein glatter, geschmeidiger Teig entsteht. In Folie wickeln, 20 Minuten kalt rasten lassen.

Backrohr auf 180°C vorheizen. Teig in 5 gleich große Stücke teilen, zu Kugeln formen, dann ca. ½ cm dünn ausrollen. Teigkreise in Tarteletteformen (beschichtet) legen, den überstehenden Rand entlang der Form wegschneiden. Teigböden ein paarmal einstechen, ca. 15 Minuten backen, auskühlen lassen.

Für die Creme die Datteln entsteinen und zu den eingeweichten Cashewkernen geben. Im Standmixer zu einer homogenen Masse mixen. 3 EL der Masse mit der Stärke glatt rühren. Restliche Masse mit Vanillemark, Ahornsirup und einer Prise Salz in einem Topf erhitzen. Sobald die Flüssigkeit dampft, die Stärkemischung mit einem Schneebesen zügig unterrühren. Ringelblumenblüten und Thymianblättchen hinzufügen, unter stetigem Rühren lauwarm abkühlen lassen.

Tarteletteböden mit etwas Marmelade bestreichen, die lauwarme Puddingmasse darauf verteilen. Abkühlen lassen, mit Beeren, Früchten und Blüten garnieren.



Aufwand: *** | Zubereitungszeit: 1 Stunde, plus Rastzeiten

Preis: * | Kalorien: ca. 720 kcal/ Törtchen



TIPP: Spannend ist dieses Rezept für Leute, die gern mit veganen Zutaten experimentieren. Wer das nicht möchte, kann auch herkömmlichen Mürbteig verwenden und eine

Puddingcreme mit Obers herstellen.



heidi.strobl@kurier.at



Aus dem Buch „Eat like a Woman“, Brandstätter Verlag, 28 €