Rezept: Halloween Geister

ZUTATEN

für ca. 20 Geister



Für die Brownies:

250 g Butter (plus Butter für die Form)

300 g Zartbitterschokolade, grob gehackt

4 Eier

250 g brauner Zucker

1 Prise Salz

200 g Mehl

50 g Backkakao

1 TL Backpulver



Für die Baiser-Geister:

3 Eiweiß

200 g Staubzucker

2 TL Zitronensaft

200 g Zartbitterkuvertüre

Für die Brownies das Backrohr auf 175 °C vorheizen. Eine quadratische Springform (24 x 24 cm) mit Butter einfetten. Schokolade und in Stücke geschnittene Butter bei schwacher Hitze in einem Topf schmelzen. Eier, Zucker und Salz 3–4 Minuten cremig schlagen. Schokoladenbutter vom Herd nehmen und sofort einrühren. Mehl, Kakao und Backpulver mischen und zügig unter die Schokoladen-Eier-Masse rühren. Teig in die vorbereitete Backform geben, Oberfläche glatt streichen, ca. 25 Minuten backen. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen, dann aus der Form lösen. Mit einem Keksausstecher Kreise von je 8 cm Durchmesser ausstechen.

Für das Baiser das Backrohr auf 100 °C vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Eiweiß steif schlagen, nach und nach den Zucker einrieseln lassen und weiter schlagen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Zum Schluss Zitronensaft unterschlagen. Die Masse in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle füllen und 20 kleine „Geister“ auf das Backblech spritzen. Im Ofen auf unterer Schiene ca. 2 Stunden trocknen lassen. Im ausgeschalteten Ofen noch ca. 1 Stunde nachtrocknen lassen, dabei die Ofentür einen Spaltbreit offen lassen.

Kuvertüre schmelzen, in einen Spritzbeutel mit feiner Tülle füllen. Den Baisers damit Gesichter aufmalen. Restliche, noch warme Kuvertüre auf die Brownies spritzen, verstreichen und jeweils einen Baiser-Geist daraufsetzen. Einige Minuten warten, bis die Kuvertüre trocken ist und der Geist fest auf dem Brownie sitzt.

Aufwand: *** | Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde (plus 3 Stunden Back- und Ruhezeit)

Preis: * | Kalorien: ca. 320 kcal/Geist

TIPP: Mehr Halloween-Rezepte finden Sie unter www.pinterest.at/droetkerdeutsch/halloween-rezepte/

Aus dem Buch „Halloween“, riva Verlag, 10,30 €