Rezept: Geräuchertes Chili

ZUTATEN

für 4 Personen



3 EL Sonnenblumenöl

2 rote Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

½ EL Kümmel

3 TL Pul Biber (siehe Tipp)

3 TL geräuchertes Paprikapulver

2 Dosen geschälte Tomaten

2 Dosen schwarze Bohnen

1 Zimtstange

2 Tassen Espresso

Eine Prise Rohrzucker

1 EL gehackte Petersilie

1 EL gehackter Koriander

1 Frühlingszwiebel, in Ringe geschnitten

Zwiebel schälen und in Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Öl in einem großen Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin anschwitzen. Kümmel, Pul Biber und geräuchertes Paprikapulver hinzufügen und alles etwa 1 Minute dünsten lassen, bis die Gewürze zu duften beginnen.

Paradeiser, Zimt und Espresso hinzugeben und mit Wasser aufgießen, bis die Tomaten bedeckt sind. Zum Kochen bringen und dann auf niedriger Hitze köcheln lassen.

Nach 20 Minuten die Bohnen dazugeben und das Chili zugedeckt 15 Minuten weiterköcheln lassen. Mit Pul Biber, Salz, Pfeffer und etwas Zucker abschmecken. In Schüsseln anrichten und nach Geschmack mit Petersilie, Koriander und Frühlingszwiebeln bestreuen. Dazu: Fladenbrot.

Aufwand: * | Zubereitungszeit: 1 Stunde

Preis: * | Kalorien: ca. 310 kcal/Person

TIPPS: „Pul Biber“ ist ein scharfes, türkisches Gewürz auf der Basis von getrockneten Paprika- und Chilischoten. Erhältlich in orientalischen Lebensmittelläden und auch in Supermärkten.



Aus der kostenlosen Broschüre „Einfach fair“, www.fairtrade.at