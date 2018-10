Rezept: Gefüllter Krustenbraten

ZUTATEN

für 4-6 Personen



1,2 kg Schweinsbrust (-bauch) mit Schwarte

2 Zwiebeln

750 ml Wasser



Für die Würzpaste:

8 Knoblauchzehen

20 g Estragon-Senf

24 g Salz

4 g schwarzer Pfeffer, gemahlen

4 g Kümmel

50 g Pflanzenöl

80 ml Sojasauce



Für die Fülle:

600 g Toastbrot, in Würfel geschnitten

2 Eier

50 g Zwiebel

50 g Butter

5 g Petersilie, gehackt

Salz, Muskatnuss

Am Tag vor dem Braten alle Zutaten für die Würzpaste zusammen- mixen und das Fleisch damit einreiben. Kalt stellen.

Am Tag selbst den Backofen auf 150 °C Umluft vorheizen. Toastbrot in Würfel schneiden und mit den restlichen Zutaten für die Fülle vermengen. Die Schwarte der Schweinsbrust im Rautenmuster einschneiden. In das Fleisch mit einem Messer mit langer, schlanker Klinge mittig 2 cm vom linken Rand bis 2 cm vom rechten Rand eine Tasche schneiden, mit der Semmelmasse füllen. Schweinsbrust in einen Bräter legen. Zwiebeln vierteln und dazugeben, 250 ml Wasser eingießen.

Das Fleisch 3 bis 3,5 Stunden garen, währenddessen regelmäßig mit Bratensaft übergießen. Für den Natursaft den Bratenrückstand mit 500 ml Wasser aufgießen. Den Bräter aus dem Ofen nehmen, das Rohr auf 250°C erhitzen. Den Braten im heißen Ofen mit Umluft 15 Minuten aufknuspern – nicht aus den Augen lassen!

Dazu passt z. B. Kürbis-Paprikagemüse.

Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 4 Stunden, plus Marinierzeit

Preis: * | Kalorien: ca. 630 kcal/Preson

TIPP: Die Schweinsschwarte sollte beim Schröpfen rosig, saftig sein, nicht eingetrocknet. Und: Die Schnitte nur durch die Fettschicht, nicht bis ins Fleisch ziehen!



Aus dem Buch „Zeit für Fleisch“, Löwenzahn Verlag, 34,90 €