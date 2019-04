Rezept: Gebratener Hecht mit Kohlrabi–Sauerampfer–Fond

ZUTATEN

für 4 Personen



Für den Fond:

2 mittelgroße Kohlrabi

Salz

Chilipulver

100 g Sauerampfer

70 ml Olivenöl



Für den Hecht:

600 g Hechtfilet

4 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

2 Zweige Thymian

2 EL Butter

Kohlrabi schälen und 20 etwa 1-2 cm große Kugeln ausstechen. Kugeln 5 Minuten in Salzwasser weich kochen, herausheben und abtropfen lassen. Kohlrabischalen und -reste mit einem Gemüseentsafter entsaften. Mit Salz und Chili würzen.

Sauerampfer in 1 cm große Stücke schneiden, die feinen Triebspitzen zur Seite legen. Mit einem Standmixer Olivenöl und Sauerampfer in den Kohlrabisaft mixen. Kurz vor dem Anrichten mit den Kohlrabikugeln unter ständigem Rühren sanft wärmen (auf ca. 550 °C).

Hechtfilet gegebenenfalls mittels V-Schnitt von den Gräten befreien, in 4 Stücke schneiden. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen, den mit Salz und Pfeffer gewürzten Fisch auf der Hautseite einlegen und bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten knusprig braten. Thymianzweige und Butter hinzufügen, die Filets behutsam auf die Fleischseite drehen. Herdplatte ausschalten, Hecht mit einem Löffel mehrmals mit der Thymianbutter übergießen.

Die Fischfilets mit Sauerampferfond und Kohlrabi anrichten, mit den Sauerampferspitzen garnieren.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 25 Minuten

Preis: ** | Kalorien: ca. 410 kcal/Person



TIPP: Statt Hecht passt auch Zander, statt Sauerampfer Spinat, Brunnenkresse oder Radieschenblätter, statt Olivenöl Mandelöl.



heidi.strobl@kurier.at

Aus dem Buch „Jahreszeiten Kochschule – Frühling“, Brandstätter Verlag, 34,90 €