Rezept: Empanadas mit Zwiebel und Käse

ZUTATEN für 20 Stück



Für den Teig:

390 g glattes Mehl

½ TL Salz

170 g weiche Butter

1 Ei (M)

85 g Wasser



Für die Fülle:

250 g Mozzarella

80 g Frischkäse

40 g geriebener Bergkäse

1 große Zwiebel

2 kleine Jungzwiebeln

etwas neutrales Pflanzenöl

1 TL Zucker

3 TL dunkler Balsamicoessig

Salz, Pfeffer



Für die Glasur:

1 Ei

1 EL Milch

Salz

Für den Teig Mehl und Salz in einer großen Schüssel vermischen. Die Butter in Stücken dazugeben, die Masse zu einem krümeligen Teig verkneten. Das Ei unterrühren, dann das Wasser nach und nach dazugeben und so lange kneten, bis ein glatter, geschmeidiger Teig entstanden ist.

Für die Fülle Mozzarella würfeln und mit den beiden anderen Käsen in einer Schüssel vermengen. Zwiebeln schälen bzw. putzen und in feine Würfel bzw. Ringe schneiden. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel darin sanft glasig dünsten. Dann mit Zucker bestreuen und leicht karamellisieren. Mit Balsamico ablöschen, gut umrühren und ca. 2 Minuten köcheln lassen. Zwiebeln abkühlen lassen, unter die Käsemischung rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Teig 3 mm dünn ausrollen. Kreise mit einem Durchmesser von 10 cm ausstechen, Teigreste erneut verkneten und ausrollen. Je 1 EL Fülle mittig auf die Kreise setzen, Teig zusammenklappen, Ränder gut festdrücken und nach Belieben mit den Zinken einer Gabel eindrücken. Die Empanadas auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen, für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Backrohr auf 190°C vorheizen. Ei mit Milch und einer Prise Salz verquirlen, die Empanadas damit dünn bestreichen, dann 22-25 Minuten bei Ober-/Unterhitze goldgelb backen. Dazu passt Sauerrahmdip.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: eineinhalb Stunden

Preis: * | Kalorien: ca. 200 kcal/Stück



TIPP: Für den Dip 100 g Crème fraîche, 75 g Sauerrahm und 1 EL Limettensaft verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

heidi.strobl@kurier.at



Aus dem Buch „Empanadas“, Thorbecke Verlag, 12 €