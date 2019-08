Rezept: Dirndl Parfait

ZUTATEN für 8-10 Portionen



1 kg weiche, durch und durch reife Kornelkirschen (ergibt 500 g Kirschenmus)

1 Vanilleschote

3 Eier

5 Dotter

250 g Zucker

eine Prise Salz

150 ml Naturjoghurt

400 ml Obers

Kirschen waschen und durch die Flotte Lotte passieren. Das Mus im Standmixer pürieren.

Die Vanilleschote halbieren, das Mark auskratzen. Eier, Dotter, Zucker, Salz und Vanillemark über Wasserdampf mit dem Schneebesen cremig schlagen, bis sich die Masse fast verdoppelt. Die Temperatur soll dabei nicht über 65°C steigen. Dann die Schüssel vom Dampf nehmen und weiterschlagen, bis die Masse abgekühlt ist.

Joghurt unterrühren, Kirschmus einmengen. Obers steif schlagen, ein Drittel davon unter die Masse rühren. Dann das restliche Obers behutsam unterheben.

Eine Form mit Klarsichtfolie auslegen, die Masse einfüllen und tiefkühlen. Alternativ dazu die Masse ohne Folie in kleine Förmchen füllen. Einige Zeit vor dem Servieren aus dem Tiefkühler nehmen und entweder direkt in den kleinen Förmchen servieren oder aus der großen Form stürzen.



Aufwand: *** | Zubereitungszeit: 1 Stunde plus Kühlzeit

Preis: ** | Kalorien: ca. 340 kcal/Person