Rezept: Crème Brûlée mit Kumquats

ZUTATEN

für 4 Personen



Für die Kumquats:

200 g Kumquats

400 ml Orangensaft

2 Kardamomkapseln (angedrückt)

1 Vanilleschote

1 EL Speisestärke



Für die Crème:

200 g Obers

200 g Milch

60 g Zucker

½ Vanilleschote

5 sehr frische Eidotter (105 g)



Zum Karamellisieren:

4 TL brauner Zucker

Kumquats waschen und in ca. 3 mm dünne Scheiben schneiden, Kerne dabei entfernen. In einem kleinen Topf Orangensaft mit Kardamom und aufgeschlitzter Vanilleschote zehn bis 15 Minuten köcheln lassen, danach die Gewürze entfernen. Die Speisestärke mit 2 EL Wasser glatt rühren und zügig in den Orangensud rühren. Kumquats dazugeben, bei schwacher Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen. Vom Herd nehmen, abkühlen lassen.

Für die Crème den Backofen auf 90°C vorheizen. Obers, Milch, Zucker und Vanilleschote in einem Topf aufkochen, ca. 15 Minuten ziehen lassen, danach durch ein Sieb in einen Topf gießen. Die Gewürzmilch erneut aufkochen, die Eidotter einrühren und alles „zur Rose“ abziehen: dazu die Masse in einer Edelstahlschüssel über heißem Wasserbad beständig mit einem Teigschaber vom Schüsselrand wegrühren, bis sie etwa 80°C heiß ist und dicklich wird. Zur Probe den Teigschaber herausnehmen und vorsichtig auf die Crème blasen – bilden sich wellenförmige Linien, ist sie fertig.

Die Masse durch ein Sieb gießen und auf vier ofenfeste Förmchen (ca. 150 ml Inhalt) verteilen. Im vorgeheizten Ofen ca. 55 Minuten stocken lassen, dann herausnehmen und mindestens zwei Stunden abkühlen lassen. Mit etwas braunem Zucker bestreuen und mit einem Flambierbrenner so lange abflämmen, bis sich eine goldbraune Karamellkruste bildet. Mit Kumquats servieren.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 45 Minuten, plus Kühlzeit

Preis: ** | Kalorien: ca. 360 kcal/Person



TIPP: Allerhand Wissenswertes und einen aktuellen Gerätetest zum Thema Bunsen- bzw. Flambierbrenner finden Sie unter: www.flambierbrennertest.com



heidi.strobl@kurier.at



Aus dem „Original Sacher Kochbuch“, GU Verlag, 29,99 €