Rezept: Bunte Beeren auf Baisers

ZUTATEN für 4 Personen



4–5 Eiweiß (120 g)

1 Prise Salz

200 g Zucker

¼ TL Himbeerpulver (oder rote Lebensmittelfarbe)

200 g gemischte Beeren

1 EL Rohrzucker

eine Hand voll Minze

200 g Schlagobers

Das Backrohr auf 140 °C vorheizen. In einer großen Schüssel das Eiweiß mit dem Salz mit einem Handrührgerät zunächst auf niedriger Stufe aufschlagen, anschließend auf höchster Stufe steif schlagen. Nach und nach den Zucker einrieseln lassen und weiterschlagen. Nach etwa 10 Minuten fängt das Eiweiß an, so fest zu werden, dass man Spitzen ziehen kann. Jetzt das Himbeerpulver vorsichtig unterheben, sodass hübsche Wirbel entstehen.

Mit zwei großen Löffeln fünf bis sechs Baiserkleckse mit einigem Abstand voneinander auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. 1 Stunde auf der mittleren Schiene des Ofens backen, dann den Ofen ausschalten und die Baisers noch etwa 15 Minuten bei leicht geöffneter Ofentür auskühlen lassen.

Inzwischen die Beeren waschen. In einem kleinen Topf die Hälfte der Beeren mit 1 EL Wasser und dem Rohrzucker aufkochen und 5–7 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen, bis die Beeren sehr weich sind. Abkühlen lassen. Die Minze waschen und trockenschütteln.

Das Obers steif schlagen und mit den Baisers auf einem großen Teller oder einer Servierplatte verteilen. Beerenkompott dazu anrichten, mit den restlichen Beeren und der Minze dekorieren.



Aufwand: ** | Zubereitungszeit: 30 Minuten, plus Back- und Kühlzeit

Preis: ** | Kalorien: ca. 390 kcal/Person



TIPP: Die weißen Ribiseln sind ein wenig milder, bzw. säureärmer als ihre roten Verwandten.



heidi.strobl@kurier.at



Aus dem Buch „Essen mit Bauchgefühl“, DK Verlag, 20,60 €