Rezept: Apfelkuchen

ZUTATEN

für 1 Tarteform (26 cm)



Für den Mürbteig:

150 g kalte Butter

300 g Dinkelmehl, Type 630 (alternativ: Weizenmehl)

Salz

80 ml eiskaltes Wasser



Für die Fülle:

750 g Äpfel

1 EL Zitronensaft

15 g Rohrohrzucker

1 TL Maisstärke



Außerdem:

Mehl zum Auswalken

Butter für die Form

Staubzucker

Die Butter in Würfel schneiden und mit dem Mehl und einer Prise Salz in einer Rührschüssel mit der Hand zu Streuseln vermischen. Wasser nach und nach dazugeben (ev. ein wenig übrig lassen) und alles rasch zu einem geschmeidigen Teig kneten. In Klarsichtfolie wickeln, 10 Minuten kalt stellen.

Die Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen, Fruchtfleisch in dünne Scheiben schneiden oder hobeln. In einer Schüssel mit Zitronensaft, Zucker (es darf übrigens ruhig ein bisschen mehr sein) und Maisstärke vermischen, 10 Minuten ziehen lassen. Die Tarteform mit Butter ausstreichen und mit Mehl bestäuben. Den Teig halbieren. Eine Hälfte auf der bemehlten Arbeitsfläche 2-3 mm dick ausrollen, die Form damit auskleiden. Die Äpfel darauf gleichmäßig verteilen.

Die zweite Hälfte des Teiges ebenfalls dünn ausrollen. Nach Belieben Blätter ausstechen und/oder Streifen schneiden, diese auf den Äpfeln verteilen. Den Kuchen mit Klarsichtfolie abdecken und 15 Minuten kühl stellen. So wird er beim Backen besonders knusprig.

Inzwischen das Backrohr auf 180°C (Umluft) vorheizen. Den Kuchen 30-40 Minuten backen, bis die Ränder leicht braun werden. Mit Staubzucker bestreuen.

Aufwand: * | Zubereitungszeit: 90 Minuten

Preis: * | Kalorien: ca. 400 kcal/Person

TIPPS: Wenn’s schnell gehen soll: den Teigdeckel einfach dünn ausrollen und leicht gewellt auf die Äpfel legen.



Aus dem Buch „Backen in der Winterzeit“, Brandstätter Verlag, 29,90 €