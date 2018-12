Limoncello & Kokos Eistorte

ZUTATEN

für 1 Torte (20 cm Durchmesser)

160 g Kokosraspeln

110 g feiner Backzucker (z.B. von Wiener Zucker)

2 Eiweiß

2 l fertig gekauftes Vanilleeis

125 ml Limoncello oder Zitronenlikör

Den Ofen auf 120°C vorheizen. Eine runde Springform (20 cm Durchmesser) mit Backpapier auslegen. Kokosraspel, Zucker und Eiweiße in einer Schüssel gut verrühren. Die Masse mit einem Löffelrücken auf den Boden der Form drücken. Mit Alufolie bedecken und 25 Minuten backen. Die Folie entfernen und weitere 10-15 Minuten backen, bis der Boden knusprig, aber nicht gebräunt ist. Abkühlen und im Kühlschrank vollständig erkalten lassen.

Die Eiscreme in einer Rührschüssel mit dem Handrührgerät auf niedriger Stufe 1-2 Minuten weich rühren. Den Limoncello unterrühren. Die Masse auf dem Kokosboden verteilen und 3-4 Stunden oder über Nacht im Tiefkühler fest werden lassen.

Die Eistorte 5 Minuten bei Raumtemperatur stehen lassen, dann aus der Form lösen. Auf eine Tortenplatte setzen und sofort servieren.



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 1 Stunde plus Kühlzeit

Preis: * | Kalorien: ca. 270 kcal/Person



TIPP: Wenn man ein angewärmtes Geschirrtuch um die Form legt, löst sich die Eistorte besser.



Aus dem Buch „Modern Baking“, AT Verlag, 41,10 €