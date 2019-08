Hast du Töne? Dieses Duo heizt Rammstein ein

Lola Astanova

Ja, hört man sich auf YouTube um, ergibt das bereits ein ganzes Genre: Zarte Pianistinnen spielen die Melodien harter Männer. Auch Lola Astanova aus Taschkent ist darauf spezialisiert.

Chopin, Liszt und Rachmaninow sind zwar ihre Lieblingskomponisten. Aber auch die Queen-Hymne "We are the Champions" hat sie gut im Griff. Wer die Musikerin gerne einmal auf der Bühne sehen will, muss sich nur etwas gedulden: Lola Astanova, sonst gerne auch mit Cellist Stephan Hauser aktiv, gastiert am 23. November im Wiener Musikverein.