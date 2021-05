Mit dieser virtuellen Ausstellung feiert Gucci 100 Jahre

"Ich dachte, es wäre interessant, Menschen virtuell auf die Abenteuer zu begleiten, die wir in den vergangenen Jahren für unsere Kampagnen kreierten, indem man sie auf eine imaginäre Reise einlädt, sie in eine Geschichte zieht, die voller Glitter und Unerwartetem ist. So habe ich einen Spielplatz der Emotionen erfunden, der genauso ist, wie er auf vergangenen Modekampagnen zu sehen war, und der eine klare Reise in meine Bildsprache ausdrückt", sagte Michele zur Ausstellung Gucci Garden Archetypes.