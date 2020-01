Gravity Night Sprint - gegen die Schwerkraft bergauf über die Piste: Die Top-Tipps rund ums Wochenende

Christbaum∙Werfen Nadelbäume kann man nicht nur schön schmücken, sondern auch hervorragend werfen. Ärmel aufkrempeln, kleinen Anlauf nehmen und ho ruck, schon saust der grauperte Christbaum durch die Luft. Wer geht als Sieger beim 10. Weit- oder Hochwerfen hervor? Gruß vom Hüttenwirt: Der ruft auch noch zum Norgerltrinken auf. Kopfwehtabletten bereit halten.

BratlAlm, Wenigzell/Stmk., 6. Jänner, www.bratlalm.at

www.facebook.com/engelbert.teichert

Kripperl∙ Roas Krippen gibt es tausenderlei, aber diese in einer durch einen Felssturz entstandenen Höhle des Königsberges ist einzigartig. Während der knapp zweistündigen Tour dorthin wandern Sie an kunstvoll bemalten Figuren, alten Hauskrippen oder extra vom Konditor in Schokolade Gegossenem vorbei. Die Felsenkrippe ist bis 12. Jänner in Eigeninitiative zu besuchen.

Kripperlparkplatz, Hollenstein/ Ybbs/NÖ, bis 12. Jänner, Info 0 74 45/218-0, www.felsenkrippe.at

www.facebook.com/mostviertel

Instagram @mostviertel.at