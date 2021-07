Gourmet-Schnäppchen

Deshalb häufen sich seit ein paar Jahren die Aktionen und Konzepte, frisches, junges Publikum in die feinen Restaurants zu bringen – und das vor allem mit günstigen Preisen. Allerdings mit recht unterschiedlichen Konzepten: Die beiden internationalen Rabatt-Anbieter „ Groupon und DailyDeal“ etwa fahren seit Jahren ein aggressives Programm, indem sie für spezielle Angebote in Restaurants Rabatte von 50 Prozent bieten, von denen die Gastronomen dann aber noch die Hälfte an die Rabatt-Unternehmer abgeben müssen. Nicht alle Lokale, die sich auf dieses Spiel eingelassen haben, überlebten das.

Es gibt aber auch „faire“ Modelle. Etwa das von zwei jungen Wienern vor drei Jahren nach amerikanischem Vorbild gestartete „ delinski “, bei dem Restaurants Restplätze anbieten – weil Tische frei geworden sind oder ein schwacher Tag ist –, die von Gästen dann via delinski-Homepage und gegen eine Vermittlungsgebühr von fünf Euro gebucht werden können. Die Vorteile: volles Lokal für den Wirte, 30 Prozent Rabatt für die Gäste. Oder die „ Wiener Restaurantwoche “ des Online-Restaurantführers schmeckts.at , der seinen Usern zweimal im Jahr die Möglichkeit bietet, in 70 Restaurants in Wien und Umgebung ein Fixpreis-Menü buchen zu können. Das Spektrum reicht dabei vom Wirtshaus über Szene-Lokale bis zur gehobenen Hotellerie, bei Lokalen, die mehr als eine Haube im Guide Gault Millau haben, ist das zweigängige Mittagsmenü (14,50 €) oder das dreigängige Abendmenü (29,50 €) um fünf, beziehungsweise zehn Euro teurer. Das profundeste unter diesen Konzepten sind aber wohl die so genannten „Gourmet Weeks“, die der Kaffee-Konzern Nespresso seit 2009 in Kooperation mit dem Restaurant-Guide Gault Millau durchführt. Hintergrund der Idee war es, jungen Leuten, zu deren Alltag es vielleicht nicht unbedingt gehört, wöchentlich in ein Fine-Dining-Restaurant zu gehen und die höchstwahrscheinlich keine alten Gourmet-Hasen sind, die Hemmungen zu nehmen, auch mal wirklich schön essen zu gehen. „Junge Leute orientieren sich heute nach social media und Blogs, die gehören nicht zur Leserschaft von traditionellen Restaurantführern, die wissen eventuell gar nichts von uns“, bestätigt Thomas Dorfer, mit drei Hauben ausgezeichneter Küchenchef im Landhaus Bacher in Mautern. Bei dem „Gourmet Weeks“-Menü könne er natürlich nicht mit luxuriösen Zutaten wie Steinbutt und Kaviar arbeiten, „aber man kann auch mit Forelle kreativ kochen. Uns ist jeder Gast wichtig“.