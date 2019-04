Glockenspiel in Krems: Die letzten Glöckner Österreichs

Sie sind die letzten

Wolfgang Steinschorn und seine Kollegen Hans, Ernst und Markus sind die letzten Glöckner Österreichs, die so eine mächtige Glocke wie in Krems regelmäßig läuten. Wohl wird es Filialkirchen oder Kapellen am Land geben, an welchen sich die Umstellung auf automatischen Betrieb und die Ausstattung mit Lautsprechern nicht auszahlt und noch immer fleißig gebimmelt wird. Aber fünf Tonnen fünf Mal im Jahr in Gang zu bringen – und jedesmal wieder abzubremsen, ist die hohe Kunst des Läutens und findet nur mehr in Krems statt. Es wird zu den Anlässen: Ostersonntag, Fronleichnam, Weihnachten (24. und 25.12) und am letzten Tag des Jahres geläutet. Durch die spezielle Konstellation mit einem Glockenturm in Besitz der Stadtgemeinde und der dazugehörigen Kirche in Händen der Piaristen-Padres werden die Glöckner nur zu diesen Zeiten quasi engagiert.

Ab dem Gloria des Abendgottesdienstes am Gründonnerstag bis zur Auferstehungsfeier in der Osternacht sind alle Glocken der Welt in Rom versammelt und die Glöckner, Läuter, Bimmler und Glockenspieler arbeitslos. Der Verzicht auf Glocken und Orgel wird als das Fasten der Ohren gesehen. Das Verhüllen von Kreuzen und Bildern gehört zum Fasten der Augen. Neben dem körperlichen Fasten durch reduzierte Nahrungsaufnahme wollen die Katholiken sich dadurch auf das Wesentliche im Glauben konzentrieren. Ob die Glocken während ihrer Zeit im Vatikan Kraft tanken, beichten oder schlicht serviciert werden, darüber ist sich der Volksglaube uneinig.