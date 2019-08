Glas-Produzent Riedel: "Ich hatte noch nie im Leben einen Rausch"

Bitte einatmen, und wieder ausatmen und noch einmal einatmen. Das Erste, was Sie riechen sind die primären Aromen – die Frucht. Aber Wein ist mehr als Frucht. Es braucht die Komplexität, die Mineralität, die Säure. Die Luft im Glas muss sich erwärmen, damit man den Wein dreidimensional erriechen kann.

Da wird man ja ganz high!

Gut nicht? Und jetzt befördern wir die Message des Weines auf den Gaumen – die Zunge. An der Zungenspitze finden wir die Süße, auf der Seite die Säure und die Mineralität. Die verschiedenen Formen der Gläser befördern den Wein unterschiedlich auf den Gaumen. Die allererste und einzige Person, die das realisiert hat, war Professor Claus Riedel aus Kufstein.



Wie ist Ihrem Großvater das gelungen?

Über die Zeit. Er war gerne in Italien und hat sich dadurch sehr mit italienischem Wein und den Winzern dort auseinandergesetzt. Irgendwann sind alle zusammengestanden und hatten zu wenig Gläser. Jeder hat aus einem anderen Glas getrunken und denselben Wein anders beschrieben. Da ist meinem Großvater ein Licht aufgegangen. Sie müssen sich jetzt konzentrieren: Nur Sie, der Wein und das Glas! Jetzt kommt es drauf an, wie er fließt. Wo trifft der Wein am Gaumen auf? Wie fühlt es sich nach dem Schlucken an? Nehmen sie den Nachgeschmack, die Viskosität, die Textur am Gaumen wahr. Der Wein ist relativ dickflüssig. Im anderen Glas ist er eher dünn, Wir zerstören jetzt die Romantik und verkosten den Wein daraus.