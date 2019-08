Genuss-Guide: Welches Glas passt zu welchem Wein?

Der doppelte Knick sorgt dafür, dass sich das Aroma des Weins besser entfalten kann. Jedes Weins, prinzipiell, wie Bar-Chef Michael Ritter betont, besonders aber für gut ausgebaute Weißweine (z.B. Chardonnay) und sowohl kräftige als auch fruchtige Rotweine. Nur ganz schwere Rote (Bordeaux, Barolo) sollten in ein größeres Glas: das "Double Bend Red" mit einem Volumen von satten 880 ml. Designt in Österreich, mundgeblasen in einer Manufaktur in Polen.

