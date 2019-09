Gesundheit, Nähe, Moral: Florian Holzer über das Essen von morgen

Womit wir in Zukunft fahren oder fliegen, welche Kleidung wir tragen und natürlich wie unsere Waffen aussehen werden, hat Autoren und Regisseure von Science Fiction-Filmen immer schon viel mehr interessiert als das, was wir demnächst essen werden. Und was ihnen bisher einfiel, war weder attraktiv noch ansatzweise realistisch – „Soilent Green“, Nahrung in Tabletten-Form oder Fix-Fertig-Menüs aus dem "Replicator" …

Es wird sich etwas ändern, das ist klar. Denn so wie wir uns in den vergangenen 50 Jahren ernährt haben, wird es sich noch weitere 50 Jahre einfach nicht mehr ausgehen: Viel zu viel Zucker, Fett und Salz, was uns krank macht; zu viel Verpackung, was Meere und Umwelt verdreckt; Anlieferung von Nahrungsmitteln über Hunderte Kilometer, nur weil sie irgendwo um ein paar Cent billiger sind als vor Ort; Massentierhaltung, die zwar für billiges Fleisch sorgt, aber eben auch für einen massiven CO2-Fußabdruck, vom moralischen Aspekt ganz zu schweigen. Und ganz wesentlich: Wir werden es uns in Zukunft weder leisten wollen noch können, etwa ein Drittel unserer Nahrung wegzuschmeißen.