Steht das E-Book vor dem Aus? 5 Gründe für das gedruckte Buch

Vor einigen Tagen ließ ein Artikel in der FAZ mit dem klingenden Titel "Ist das E-Book ein Auslaufmodell" aufhorchen. Man wog Pro und Contra ab und analysierte die Verkaufszahlen in Deutschland, die nichts Gutes verhießen. Trotz Pandemie sank der Umsatz am E-Book-Markt letzten Herbst rapide. Auch in Österreich scheint es wieder einen Trend zum gedruckten Buch zu geben. Laut Hauptverband des Österreichischen Buchhandels gab es 2020 im Bereich Audiobook sogar einen Umsatzeinbruch von 14,8 Prozent.

Aber genug der Zahlen! Denn die Liebe zum Papier scheint ohnehin etwas Emotionales zu sein, das jeglicher Logik entbehrt. Hier sind fünf gute Gründe, warum wir gedruckte Bücher lieben.