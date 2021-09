Alles Fußball! Ein Derby der besonderen Art

Showdown im tiefen Westen Wiens. Zwei der besten eSportler des Landes treten gegeneinander an, es heißt SK Rapid gegen Austria Wien, Nico Pankratz gegen Marcel Holy. Dabei wäre es natürlich ein wenig zu einfach, wenn die beiden sich nur auf der Konsole matchen. Das tun sie ohnehin jedes Jahr, seit 2018 die österreichische eSport-Bundesliga ins Leben gerufen wurde, an der alle „echten“ Bundesligavereine teilnehmen. Nein, es geht darum zu zeigen, was sie auf anderen Fußballgebieten drauf haben. Beim Wuzzeln zum Beispiel, dem guten alten Tischfußball, also quasi dem analogen Vorgänger aller virtuellen Kick-Vergnügen. Und natürlich stellt sich auch die Frage: Was können die beiden eigentlich tatsächlich am Ball? Also nicht dem aus Einsen und Nullen, den sie mit atemberaubend schnellen Tastenkombinationen bewegen, sondern dem, auf den man tatsächlich mit dem Fuß draufhaut.