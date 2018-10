freizeitTIPPS: NEO∙BARBIERE - Expedition ins Reich der bärtigen Männer

landLEBEN

VÖGEL∙FÜTTERN Was mir an der kalten Jahreszeit gefällt, ist das meditative Beobachten der quirligen Singvögel. Geschäftig pickt die muntere Schar an Vorratsstellen aller Art. Hier basteln wir Futterglocken und mehr und studieren unterschiedliche Fressgewohnheiten. Ab 6 Jahren.

Tiergarten, Wels/OÖ, 20. Oktober, 14-16 Uhr,

Anm. 0699/113 34 737, www.naturschutzbund-ooe.at

www.facebook.com/NaturschutzbundOberoesterreich

www.facebook.com/Tiergarten-Wels

PERLENDE∙KELLEREI „Tag des Sekts“ (22. Oktober): Wie kommt das Prickeln in die Flasche? Der Schaumweinprofi lässt schon jetzt die Sektkorken knallen. Die kommentierten Kellerführungen in seiner hauseigene Sektkellerei starten mit einem Begrüßungsglas Kattus Sekt.

Sektkellerei Kattus, Wien 19, 20. Oktober, 11-18 Uhr,

Info 01/368 43 50-0, www.kattus.at

www.facebook.com/kattus

WILDE∙NATUR Natur tut nicht nur gut, sondern schmeckt auch. Ein paar Rezeptideen reicher, lernen wir bei diesem Ausflug durchs Thayatal geschmacksintensive Dirndln, Schlehen und riecherln kennen.

Nationalparkhaus, Hardegg/NÖ, 14. Oktober, 10 Uhr,

Anm. 0 29 49/70 05-0, www.np-thayatal.at

www.facebook.com/npthayatal

www.facebook.com/soschmecktnoe

WEIN∙AM∙BERG Ein kleiner Fußmarsch und schon öffnet sich das paradiesische Welterbe-Aussichtsplatzl. Die etwa acht Weinbauern wissen, wo’s idyllisch zum Beieinandersitzen ist. Und wenn dann noch das Lagerfeuer lodert, schmeckt das Achterl gleich nochmal so gut. Als Unterlage dienen Bergkäse und gebratener Speck.

Weinlaube am Goldberg, Schützen am Gebirge/Bgld., 13. Oktober,

ab 14 Uhr, www.neusiedlersee.com

www.facebook.com/NeusiedlerSeeTourismus