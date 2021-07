Freizeitrose für Michael Heltau

„Das war’s, Herr Direktor“ – so nennt der große Michael Heltau seinen neuen Solo-Abend. Und man kann nur sagen: Nein! Das war es aber bitte noch lange nicht! Denn was Heltau und die famosen Wiener Theatermusiker da sprichwörtlich aus dem Hut zaubern, schreit nach mehr, nach viel mehr. Mit Heltau steht ein Könner, ein Liebender, ein Wissender auf der Bühne, der weiß, wie man das Publikum verzaubern kann. Ohne Tricks, ohne Schein, aber mit sehr viel Sein und mit noch mehr Magie. Wenn Heltau Chansons singt (natürlich auch „seinen“ geliebten Jacques Brel), wenn er sich dem Wienerlied widmet, wenn er rezitiert, mit Worten, Tönen und Emotionen jongliert – dann ist das ganz große Kunst. Man versteht, was die Magie des Theaters ausmacht, ist (auch dank der Musik-Arrangements von Tscho Theissing) glücklich. „Das war’s, Herr Direktor“ ist wieder am 22. Februar 2015 im Theater an der Wien zu erleben. Pflicht!

