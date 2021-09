Fesche Dirndln und Lederhosen für das Oktoberfest

Lust hätten wir ja auf Oktoberfeste, Wiener Wiesn, Kirtagsgaudi, Erntedankereien, Wein- und Winzerfeste, nur wird’s diese Hollareidullijöhs in der gewohnten Art wohl nicht so spielen. Trotzdem herrscht Trachtenstimmung, das bringt der Herbst so mit sich. Wir zeigen jede Menge reschfesche Looks und verraten Tipps für ein gelungenes Aufdirndln.

Mei, wie schön Dunkle Dirndln sind ein großer Trend, hochgeschlossene Blusen auch (Foto oben). Alles von Gössl, https://www.goessl.com